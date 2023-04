Ya es oficial que el príncipe Harry estará en la coronación de su padre Carlos III en Londres el próximo 6 de mayo. También se sabe que irá solo y que, en California, estados Unidos lo esperarán Meghan, su esposa, y sus dos hijos Archie y Lilibeth. El primero celebrará ese día sus primeros cuatro años. Lo que no se sabía hasta ahora es que Harry en realidad solo irá a la ceremonia y no piensa quedarse los tres días de celebraciones y eventos que se desarrollarán como parte de las actividades de entronización.

Según indicó el Daily Mirror, el hijo menor de Diana de Gales llegará el 6 de mayo al evento y es probable que ese mismo día se regrese a su casa en Montecito, California.

Esto quiere decir que Harry no disfrutará del famoso concierto real que se celebrará en el palacio de Windsor y que contará con las presentaciones de Katy Perry, Lionel Ritchie, Andrea Bocelli y Take That entre otros. El estadounidense Richie contó que Carlos III, a quien conoce desde hace varias décadas, le pidió que tocara una canción en particular, aunque se negó a contar qué tema solicitó el monarca.

La publicación informó: “El duque de Sussex volará al Reino Unido para ver a su padre y su madrastra, la reina consorte Camila, coronados formalmente en la Abadía de Westminster de Londres el 6 de mayo, pero planea regresar a casa en los Estados Unidos unas horas más tarde y no se verá envuelto con otras celebraciones previstas para el fin de semana”, según palabras de una fuente cercana al palacio.

“Los organizadores informaron que Harry no asistirá al concierto con el resto de la familia real, lo cual es una lástima porque será un evento espectacular”, complementó el diario de acuerdo con el informante.