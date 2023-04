Aunque durante varios meses hubo dudas sobre la participación del hijo menor del monarca en la ceremonia, hace poco se confirmó que sí asistirá pero lo hará solo, sin la compañía de su esposa ni de sus hijos, Archie y Lilibeth.

Además, se supo que su llegada y estancia en el Reino Unido será fugaz, pues según confirmó el medio ABC de España, estará por menos de 24 horas y solo se reunirá con la realeza británica en la abadía de Westminster.

(Vea también: Príncipe Harry irá a la coronación del rey, pero no se quedará a la celebración de 3 días)

Su decisión de hacer una visita rápida a Inglaterra puede responder a que la relación con su padre y hermano no es la mejor, pero aún así quiere evitar más conflicto y cumplirá con el protocolo que corresponde en la ceremonia.

Sin embargo, también se debe a que el mismo 6 de mayo, pero en Estados Unidos, su esposa estará festejándole el cumpleaños al príncipe Archie, primogénito de Harry.

Lee También

La silla que ocupará Harry en la coronación del rey Carlos III

Aunque el hecho de que ambos eventos se lleven a cabo en la misma fecha es una coincidencia, también es una de las razones por las que Meghan Markle prefirió quedarse en su país, pues en el Reino Unido, el cumpleaños pasaría por alto.

Cabe recordar que el príncipe Harry y su esposa, la duquesa de Sussex, Meghan Markle decidieron hace algún tiempo poner distancia entre ellos y la monarquía, por la manera en la que eran tratados.

(Vea también: ¿Qué hay detrás de la asistencia del príncipe Harry a la coronación de Carlos III?)

No obstante, al parecer, los lazos familiares no se pueden romper y la coronación del rey Carlos III es un evento en el que también tienen responsabilidad los demás miembros de la realeza, por lo que Harry no se pudo negar y aunque ni siquiera estará junto a los miembros importantes de la familia durante la ceremonia, hará su aparición sentado en la décima fila.