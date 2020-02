‘My Oscar Predictions’, es el título que tenía el listado que fue compartido y luego borrado por la Academia; allí aparecían las categorías específicas y los respectivos ganadores.

Sin embargo, los organizadores se vieron obligados a aclarar este error y aseguraron que simplemente es una dinámica que están organizando con el público, y por error compartieron la predicción de uno de sus seguidores.

Sin embargo, esta teoría no convenció a muchos de los tuiteros, quienes aseguraron que esta es la lista real que premiarán el próximo domingo, Varios usuarios ya se atrevieron a hacer apuestas con lo visto en la publicación.

Según el trino que fue eliminado, la ganadora como mejor película es ‘1917’ y el mejor director es Sam Mendes, de la cinta mencionada; además, como muchos esperan, Joaquin Phoenix se llevaría la estatuilla como mejor actor.

Aquí la lista que fue eliminada de Twitter:

Dando clic aquí puede hacer sus predicciones para esta entrega.

Este es el trino aclaratorio:

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020