Sobre MI RENUNCIA… . . El día de ayer fue determinante para mi vida, terminé una relación de casi 4 años con TeleSUR. . Hoy decido abandonar este proyecto porque mi dignidad está en mis manos y no en las manos de nadie más, porque no estoy dispuesta a soportar maltratos de nadie y mucho menos de unos cuántos extranjeros que pretenden venir a nuestro país a maltratar y humillar a los venezolanos. . Estoy profundamente agradecida con el canal, mi casa, mi escuela televisiva, y con todos los compañeros que durante este tiempo me enseñaron tanto y me llevaron de la mano en este camino. . Al resto de mis compañeros y colegas en ese, o en cualquier otro escenario, los invito a no dejarse nunca chantajear, coaccionar, maltratar verbalmente ni amenazar por alguien con poder, xenófobo… . Los cambios deben hacerse desde adentro. . Lo mejor está por venir. #DanielaVielman