Desde hace varios meses, la también modelo y empresaria dejó atrás su vida en Colombia para emprender una travesía en compañía de sus dos hijos: Cristian y Aaron.

Actualmente, y aunque al parecer pocos de sus seguidores lo sabían, la presentadora —que hizo parte del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, de Caracol Televisión— se encuentra actualmente viviendo en Dubái, Emiratos Árabes.

Por qué Shirley Gómez se fue de Colombia

En los últimos días, la barranquillera abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y algunos internautas le preguntaron sobre su drástica decisión.

“Me vine de Colombia no porque no quisiera mi país. Yo amo mi país y vivo agradecida con Bogotá como ciudad y que me dio muchísimas oportunidades laborales. Sentí la necesidad, pese a que tenía un buen trabajo, no me hacía falta nada ni a mis hijos, gracias a Dios”, explicó inicialmente la presentadora.

De acuerdo con las palabras de Shirley Gómez, quiso asumir un nuevo reto en su vida y sintió que era ahora o nunca.

“No nos hace falta nada, pero sentí la necesidad. Quiero hacerlo con mis hijos, quiero probarme y verme hasta dónde puedo llegar. Lo hice, salí de mi zona de confort, cosa que no ha sido fácil ni para mí ni para mis hijos. Ahí vamos”, agregó en sus historias de Instagram.

Por último, respondió por qué no se fue a vivir a Estados Unidos, pese a que es un país con el que muchos sueñan.

“Yo no estaba buscando el sueño americano, yo estaba buscando algo diferente y con lo que me sintiera realmente bien y no es el estilo de vida americano lo que yo quería para mis hijos en este momento. En alguna oportunidad había estado aquí [en Dubái] antes y me gustó, hicimos conexión con esta ciudad, la gente, el respeto, aunque la gente piensa que esto es completamente árabe no. Acá el 80 % de la población es inmigrante”, concluyó.