Podría catalogarse como la noticia musical del año, el regreso a los escenarios, 15 años después, de una de las bandas más representativas del ‘british’ pop en la década del 90, Oasis, liderada por los hermanos Gallagher, Liam y Noel.

Luego de varios días de expectativa finalmente se confirmó que el grupo regresa para una gira en 2025, con la “supuesta reconciliación” entre los hermanos que se pelearon en camerinos en 2009 antes de un concierto.

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como ‘Wonderwall‘ (que supera los 2.000 millones de reproducciones en Spotify) o ‘Don’t look back in anger’ (que ya se acerca al club de los 1.000 millones).

¿Cómo fue la pelea?

Lo primero que hay que aclarar es que la banda no nació por cuenta de los hermanos Gallagher. Oasis, una banda inglesa de ‘britpop’ y alternativo, nació en Manchester en 1990 (primero conocidos con el nombre de The Rain) y sus integrantes eran el cantante Chris Hutton, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Daniel Alexander.

En 1991, ya como Oasis, llegó Liam Gallagher como vocalista y Tony McCarroll en la batería y fue después que llegó el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, como compositor, guitarrista y también cantante. Hasta ahí todo normal.

Como cualquier par de hermanos su relación era fraternal, pero tenían sus diferencias y grandes peleas. Una de ellas la narró el mismo Liam en una entrevista con Howard Stern cuando contó que, apenas a sus 15 años, llegó “prendido” a su casa y se orinó encima de todo el sistema de música nuevo que había comprado su hermano mayor, Noel. Eso genero todo tipo de problemas entre ambos.

Cuentan medios ingleses que desde el comienzo de Oasis la música no solo fue la protagonista, sino también los conflictos entre el cantante y el guitarrista, es decir, entre los hermanos Gallagher, que además eran muchas veces públicos y que fueron la comidilla de los periódicos por mucho tiempo.

A medida que la fama del grupo crecía los egos de ambos hermanos también y eso produjo un quiebre que se hizo insoportable para el resto de integrantes de Oasis.

Las peleas eran frecuentes y no solo con argumentos verbales e insultos sino también físicamente. En más de una ocasión los hermanos se peleaban con golpes, delante de quien fuera por cualquier diferencia que tuvieran.

Hay una discusión famosa en el año 2000 que por poco acaba con el grupo, incluso Noel dejó la banda mientras estaban de gira y continuaron sin él –la discusión tuvo que ver con Liam cuestionando la paternidad de Noel sobre su hija, Anaïs– y esa pelea se fue a los golpes.

La separación de Oasis

Sucedió en 2009 cuando en pleno Festival de rock en Seine, en las afueras de París, los gritos y maltratos llegaron al límite.

Primero comenzó la discusión en los camerinos y minutos después una guitarra “volaba” por encima de las vallas del lugar. Era la guitarra de Noel arrojada por Liam en una pelea que hizo que no se presentaran en ese concierto y que ya el final del grupo fuera definitivo.

“Es con cierta tristeza y gran alivio que les digo que he dejado Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, explicó Noel en un comunicado a través de la página oficial de Oasis.

De ahí en adelante ambos han intentado seguir una carrera como solistas sin dejar de insultarse o criticarse. Por eso, que ahora hayan decidido regresar es, no solamente sorprendente sino muy esperado por quienes tiene a la banda de Manchester en el top de las mejores que ha dado el Reino Unido en todos los tiempos.

No se sabe si esta es la paz definitiva o una simple tregua. Diego Bolaños, periodista seguidor de la historia musical de Oasis, asegura que aunque la enemistad de los Gallagher es tan grande como su historia, “Liam siempre ha sido un defensor del legado de la banda y para él la puerta siempre ha estado abierta, probablemente ha sido el momento personal y creativo de Noel, el que lo ha llevado a ver con otros ojos este reencuentro. Sea cual sea la razón, los fans de todo el mundo han estado esperando esto con ansias desde el mismo momento en que se separaron, así que económicamente siempre se ha sabido que es una apuesta más que segura”.

