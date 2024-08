Por: Colombia Curiosa

Las noticias más curiosas del país y el mundo, datos curiosos, inquietantes, países, novelas, famosos y mucho más en Colombia Curiosa. Visitar sitio

Uno de los concursantes más polémicos de ‘Masterchef’ en esta temporada ha sido el comediante Franko Bonilla, quien ha tenido “encontrones” con Claudia Bahamón e incluso los mismos jurados del programa, como el reconocido chef Nicolás de Zubiría. Bonilla también ha protagonizado momentos incomódos con otros participantes del programa, pero aún así ha logrado salvarse.

(Lea también: ‘Tiktoker’ probó producto viral para ahorrar papel higiénico; fácil de usar y económico)

Si bien Bonilla es conocido por su carácter, algunos de sus platos también han destacado y, al parecer, recibe ayuda de un chef quien le pudo haber compartido sus secretos. Se trata del ‘Chef Ramírez’, o así se le conoce en TikTok, quien sube videos a esta red social en compañía del comediante en donde se le ve aprendiendo junto a él. El mismo Franko aseguró en el programa que está recibiendo asesoría del chef y que gracias a él ha obtenido buenos resultados.

¿Quién es el chef y ‘tiktoker’ que ayuda a Franko Bonilla en ‘Masterchef?

Sin embargo, los comentarios de los seguidores del chef, como los del mismo Franko, no se han hecho esperar, pues si bien el comediante ha destacado en su programa por su personalidad, no ha brillado mucho por los platos que preparara, por lo que muchos creen que no aprendió nada.

(Vea también: El imperdonable error de ‘Betty la fea, la historia continúa’ que pocos han notado)

Lee También

Uno de los ejemplos es el plato de lentejas con piña que no tuvo la mejor retroalimentación de parte de los jueces. De hecho, Nicolás de Zubiría, en el reto de la caja misteriosa, le dijo “Franko, no tienes un buen plato compadre… y tampoco me gusta verlo cocinando así”. Le mencionaron que para este nivel de la competencia debía presentarse otro tipo de cosas y que no se estaban cumpliendo las expectativas.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.