La salida de Alejandro Estrada estuvo llena de lágrimas, pero no por parte de todos sus compañeros, sino por Dominica, quien bajó del balcón para abrazarlo y despedirse de quien fue su soporte más grande durante la competencia.

A pesar de que muchos televidentes quedaron tristes con el reto perdido de Estrada, algunos pensaron que podría ser positivo para Dominica, quien ahora tendría que seguir sacando a relucir lo que ha aprendido y su talento para la cocina.

Y es que en el episodio del 26 de agosto, Nicolás de Zubiría se la cantó a la periodista luego de que ella presentara una pasta con acelga que tenía buena sazón, pero que no cumplía con el reto: resaltar el sabor de la verdura que le tocó.

El chef le dijo: “Que la salida de Alejo no la haga cocinar mal”. Ella se quedó haciendo una expresión de sorprendida por lo que escuchaba, así que dijo que no era así, tratando de expresar que su plato presentaba errores, pero no tenían que ver con su estado emocional.

El jurado solo se limitó a decir que no hablaba de ese plato en específico, sino que solo le daba un consejo y era que aprovechara la ausencia de Alejandro Estrada para poder concentrarse más en los platos y llevar ese talento que ha demostrado a otro nivel, sobre todo porque a estas alturas de la competencia, las cosas se van poniendo cada vez más difíciles.