“Yo no soy de las que celebro mi cumpleaños. Nunca he hecho una fiesta loca… Tuve una experiencia súper triste cuando cumplí 15 años que se me murió mi novio, y desde ahí, nunca celebré mi cumpleaños”, confesó la rubia que hace poco presentó la versión de ‘Masterchef’ con celebridades.

A pesar de eso, 20 años después volvió a intentarlo, pero ahí se le murieron las ganas nuevamente: “casi me da un infarto celebrarlo, entonces dije ‘¡ay, no! Mejor no”, se escucha en el video que publicó Canal 1 en su página con la entrevista.

Para sus 40 años, edad que asegura “es la mejor época de la mujer” y a la que llegó el pasado 5 de enero, Claudia tampoco organizó una gran fiesta, sino que prefirió celebrar en la nieve.