Explicando brevemente a Kimmel por qué renunció a Batman, el actor, de 46 años, dijo:

“Intenté dirigir una versión de la película y trabajar con un buen guionista, pero no pude crear una buena versión. No pude lograrlo. Así que decidí que era hora de dejar que alguien más lo intentara. Tienen a buenas personas trabajando en ello, y eso me tiene entusiasmado”.