La estrella de la plataforma Twitch, Amouranth ha dado un anunció que sorprendió a sus seguidores, y es que la streamer que ahora participa en Kick, no participará en la conocida ‘La Velada del Año 3’ por algunos problemas médicos.

El evento que tendrá lugar el próximo 1 de julio sufre su tercera baja con el abandono de Amouranth, el evento organizado por Ibai Llanos sufrió una de las bajas más importantes con la salida de la streamer americana, pues era de las personalidades más esperadas para participar en el evento.

La creadora de contenido anunció por medios de redes sociales que sufre una “insuficiencia ovárica en etapa tardía“, problema que decidió comenzar a trabajar está semana en parte por un avance en la sensación de dolor durante las últimas horas.

I tend to keep my medical stuff private —and I would have kept my current situation out of the public eye but I feel like I owe you all an explanation on account of a few cancelled high profile appearances…

I was informed in March that I have late stage ovarian failure.

— Amouranth (@Amouranth) June 26, 2023