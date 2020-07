green

Durante una charla con ‘La Red’, la artista reconoció que la historia que interpretó en la ficción no era muy lejana de su realidad, pues con apenas 17 años fue abusada sexualmente por un hombre mayor que ella; él era su novio.

Su pareja le habría pedido que llegara a su apartamento, para salir desde allí; cuando ella llegó se dio cuenta de que él no estaba solo, “estaba con su hermano”, quien subió el volumen del equipo de sonido para que no escucharan lo que pasaría.

“Ahí yo entendí que no iba a salir bien de ese apartamento. Me quitó la ropa, me atacó físicamente. […] Yo (dije) tengo que salir de aquí“, dijo Jenny con evidente tristeza, y agregó que luchó en medio del doloso acto, pero llegó a un momento en el que se sintió paralizada.

Cuando todo pasó, ella salió como pudo de la habitación e intentó abrir la puerta del apartamento, pero estaba cerrada, se encerró en la cocina y llamó por el citófono al celador para que la ayudara a escapar de allí. Cuando por fin los hombres le abrieron al vigilante, ella logró irse.

Pese lo vulnerada que la artista estaba sintiendo, no habló con su mamá, puesto que hacía poco tiempo había perdido a su papá, no quería darle otra preocupación.

“Me sentí culpable, porque no debí ir a ese sitio“, añadió Gómez al programa de Caracol Televisión, en donde también lamentó estar en una sociedad donde la víctima es cruelmente juzgada, a veces más que el agresor.

Luego de recordar el amargo momento, la actriz confesó que cuando se ganó el personaje en ‘La venganza de Analía‘ lloró “por primera vez en 23 años” y por fin hizo el duelo de su violación.

Aquí, la entrevista con el medio: