Aunque efectivamente Shakira no pudo contener las lágrimas al ver el apoyo de sus fieles fans, ese fue solo el detonante de toda la nostalgia acumulada al llegar al final de una gira que tuvo muchos tropiezos, como le contó a La FM.

“Tuve muchísimos obstáculos […] Lo de la voz fue una de las cosas más fuertes y dolorosas que me ha pasado en la vida, los médicos decían que no me iba a curar sin la cirugía y los riesgos eran grandes como no cantar jamás”, le explicó la barranquillera a la emisora.

Luego, sobre el momento específico del llanto, Shakira confesó que trató de contenerse, pero en un punto fue imposible: “trataba de aguantarme porque me emocioné desde ‘Estoy aquí’, cuando vi ese público tan entregado y amoroso conmigo, tan fiel, se me salieron las lágrimas, pero dije no puedo llorar, no voy a desafinar, pero después de ‘Antología’ no pude evitar la emoción de ver ese cariño de mi gente”.

En su charla con Alejandro Villalobos, la intérprete de ‘Me enamoré’ también abrió su corazón y reveló qué tan afectada estuvo por el problema en sus cuerdas vocales: “Muchas veces no me paraba de la cama de lo triste que estaba, fue muy difícil, lo que me sostuvo fue el cariño de la gente. Sinceramente ese amor que sentí fue lo que me curó, hizo el milagro”.

Del final del concierto en Bogotá también recuerda que no solo lloró en la tarima, pues al bajarse “empecé a llorar y a reír a la vez, era una mezcla de sentimientos entre lo logré, lo hicimos y, también lloraba porque decía y cuándo será que los volveré a ver”.

Shakira ya está en Barcelona, le espera la edición del concierto en Los Ángeles, pero por lo pronto disfruta de los suyos, pues sus hijos ya le habían hecho el reclamo: “mamá ya basta de conciertos ya tienes que venir con la familia”, contó.