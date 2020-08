green

“Tenemos la historia de un hombre que para salvar su matrimonio tuvo que conseguir 4 o 5 bodegas de más para poder guardar todas las cosas”, bromeó ‘Suso’ en su programa de entrevistas sobre la costumbre poco conocida de ‘Polilla’.

“Lo que pasa es que yo siempre he sido muy curioso con todas las cosas”, explicó el humorista sobre las fotos que su entrevistador publicó para demostrar que ‘Polilla’ guarda en bodegas una gran cantidad de “cachivaches”, entre los que sobresalen, máscaras, pelucas y bromas que el comediante usa para sus personajes y “para tomar del pelo y mamar gallo”.

No obstante, Polanía aclaró en ‘The Suso’s show’ que “son 2 no más” las bodegas que tuvo que alquilar para así no ocupar espacio en su casa con todos esos elementos que compra con frecuencia para complementar su trabajo como humorista.

Por esta razón, ‘Suso’ le preguntó por las restricciones que al parecer le pone ‘La gorda’ Fabiola para guardar en su hogar esas cosas que compra compulsivamente, ante lo cual ‘Polilla’ dio a entender que lo de las bodegas tiene que ver más con un tema de organización de su trabajo.

Pero las bromas del entrevistador no pararon ahí y este le sacó una carcajada a Nelson Polanía al advertir cómo algunos de los movimientos y gestos del comediante demostrarían que este es un “hombre oprimido” por su esposa, según ‘Suso’.

“Tengo una tabla ouija abajo para comunicarme con ella”, bromeó también ‘Polilla’ sobre uno de las tantos accesorios que almacena en la mencionada bodega y sobre su relación con la también actriz de ‘Sábados Felices’.

Este es el fragmento de la entrevista con la divertida anécdota: