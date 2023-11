Pirry fue entrevistado por periodistas de ‘La red’, a quienes les contó que mientras arreglaba las luces led del baño de su casa sufrió una caída que le produjo un fuerte golpe contra el accesorio donde se suele poner el papel higiénico.

Afortunadamente, su hermana estaba ese día de visita en su casa, pero al momento del accidente doméstico ella había salido a comprar algo y cuando regresó, se encontró con que Pirry estaba con la cabeza partida y tirado en e el suelo.

“Me di ese golpe y me desperté a los dos días. Me tuvieron que hacer ecografía, radiografía. Si hubiera estado solo, no sé que habría pasado”, enfatizó el periodista.