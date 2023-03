Gerard Piqué ha sido el centro de atención de los últimos meses debido a su separación con la cantante colombiana Shakira, su participación en la Kings League y su retiro del fútbol profesional.

En una entrevista ofrecida al diario El País de España, el exjugador del Barcelona tocó nuevamente el tema de su matrimonio con la artista y su parecer acerca de las indirectas que la barranquillera le ha hecho en sus últimas canciones.

Cuando le preguntaron sobre el matrimonio y de que parecía que todo iba bien, el español dijo: “No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende“, aseguró. “Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido“, agregó.

Además, sobre las constantes indirectas que le lanzó Shakira en sus canciones, afirmó: “No me voy a gastar mi dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

Finalmente, sobre cómo está viviendo su vida, respondió: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.

Retiro del fútbol profesional de Piqué

El empresario también explicó las razones por las que tomó la decisión de retirarse del deporte profesional a media temporada, dejando al Barcelona con una opción menos en el banco de los suplentes.

“Podría haber jugado más, pero no me gusta exprimir. Llevaba muchos años y cada vez me costaba más. Si me ponían el partido a las 4 de la tarde luego de comer y con sol se me hacía difícil. Hay que se honesto” dijo, a lo que continuó: “No tenía la ilusión, necesitaba nuevos retos y veía que en el equipo no tenía la importancia de antes. No lo pasaba bien. Tomé la decisión acertada”.

“Solo echo de menos la competitividad y esos ambientes eléctricos, los partidos en el Bernabéu y en Cornellá“, explicó.

La propuesta de la Kings League

Finalmente, el también presidente de la Copa Davis se refirió al tema de la Kings League y las críticas que se han construido por no ser igual que el fútbol, a lo que este contestó: “Hay gente que es muy purista del deporte, de lo que pasa en el campo, de la táctica. Está muy bien, pero cada vez vamos más hacia el entretenimiento“, dijo.

Además continuó:”Los clubes de fútbol protegen demasiado a los jugadores, no los dejan salirse de la raya y el mensaje suele ser siempre el mismo. Nosotros al revés, somos abiertos y cuanta más presencia en las redes, mejor. En el fútbol falta información; los clubes deberán abrirse, aunque les costará porque quieren controlar lo que sale. Si no lo hacen, perderán fans”.