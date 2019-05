En medio de una entrevista para el programa ‘A solas con Tony’, de la cadena Univisión, el cantante habló de su relación con la también modelo, y aseguró que el mal procedimiento quirúrgico que ella vivió afectó su intimidad.

“(Jessica) Tiene un problema físico de salud, no es que lo tuvo. Ella en ese momento estuvo en una condición compleja: se puso muy delgada, no comía, todo el tiempo tenía un ‘dren’ en la espalda; teníamos que hacerle un masaje para drenarle ese líquido. Se le despegó 3 veces. […] De hecho, en nuestra intimidad, nosotros no podíamos tener relaciones sexuales durante todo ese tiempo, y eso fue mucho tiempo”, detalló.