green

Como lo habían anunciado, Pipe Bueno y Jessi Uribe mezclaron lo mejor de sus sonidos populares para entregarle a sus seguidores ‘Se te nota’, tema con el que se apoderaron de la primera posición de tendencias en YouTube, en tan solo 24 horas.

La brasileña Anitta, que no olvida sus raíces y más bien las afianza, sacó su lado más sensual de la mano de Cardi B y Myke Towers para crear ‘Me gusta’, un sencillo que sacó los mejores fraseos en español e inglés de la rapera estadounidense.

Aria Vega, que es la primera femenina (colombiana) en firmar con Warner Music México, está lista para encender la escena musical con su ‘urban pop’, o eso fue lo que demostró con ‘Rosé’, tema que se desprende su su primer EP ‘Nivel 1-Elevar’. Perfecta para los que no recuerdan algunas noches.

El mariachi de Alejandro Fernández retumbó hasta Chile y conquistó a Mon Laferte, quien sumó su voz a ‘Que se sepa nuestro amor’, una ranchera de esas que no le hablan al despecho sino que enamoran con cada acorde.

‘Ojalá’ es lo nuevo de Estereobeat junto a Gusi; los artistas pretenden convertir este sencillo en el himno del Amor y la Amistad, pues tiene una letra que despierta la esperanza de esos amores que parecía iban a dejar de palpitar.

‘Quiéreme mientras se pueda’, éxito que nació de la inspiración de Manuel Turizo en cuarentena, hoy tiene nuevos sonidos, que evolucionaron en las voces de Miky Woodz y Jay Wheeler. El tema es una invitación a amar sin pensar en el mañana.

Luis Fonsi sigue apostándole a los sonidos urbanos, esos que le dieron la vuelta al mundo de la mano de ‘Despacito’; en esta ocasión, el cantante le cantó a su mujer ‘Perfecta’ junto a Farruko, quien desató su ya conocido ‘flow’ en cada estribillo.

Lady Gaga puso a todos sus seguidores a llamar al ‘911’, lanzamiento con el que volvió a sorprender y entregó una bohémia grabación, para la que se transportó a los desiertos del lejano oeste. Con el video, la cantante hizo un viaje a temas como ‘Alejandro’ y ‘LoveGame’.

Luego de su efecto ‘Tattoo’, que hasta potencializó de la mano de Camilo, Rauw Alejandro invitó a las mujeres al ‘Enchule’, sencillo con el que desnuda sus sentimientos más románticos y profundos, esos que viajan hasta la ‘Ciudad del amor’.

‘¿Lo ves?’ es la nueva entrega de La Oreja de Van Gogh, agrupación española que demostró, una vez más, que las letras románticas siguen estando de moda; también dejó claro que no hay mejor forma de superar una ‘tusa’ que con buena música.

Alejandro Sanz quiso devolverse a ‘El verano que vivimos’ y recordó a esos amores que parecían fugaces, pero que terminaron tatuándose en lo más profundo del corazón. Amar siempre va a valer la pena, aunque el tiempo sea corto.

Justin Bieber ‘is back’, o al menos eso es lo que piensan y desean los seguidores desde que recibieron la notificación del estreno de ‘Holy’, emotiva canción para la que invitó a Chance The Rapper. El canadiense expuso su lado más sensible, ese que habla de amores eternos.

Parece que fue el viernes de los artistas anglo y el romanticismo, pues Sam Smith sacó a flote todos sus sentimientos y creó ‘Diamonds’; sus sonidos siguen siendo embriagadores y su lírica desborda seducción.

Robinson Silva, que fue ganador de ‘Yo me llamo’ en 2018 al imitar a Julio Jaramillo, sigue cosechando éxitos como artista independiente, en esta ocasión lo hizo con la versión acústica del tema ‘Ya no me haces falta’.