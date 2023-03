La relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha sido una de las más comentadas de los últimos años.

(Vea también: Jessica Cediel dice si el amor de su vida es un ex; lista de sus novios famosos)

En un comienzo generaron polémica, pues después de la muerte de Legarda (ex de la influenciadora) ellos anunciaron su romance y muchos criticaron que hubieran comenzado tan pronto. Pero con el pasar del tiempo demostraron que lo suyo iba en serio y ahora tienen una familia feliz junto a sus pequeños, Máximo y Domenic.

Justamente, debido a su fortaleza a pesar de los obstáculos, muchos seguidores les preguntan constantemente respecto a cómo llevan su relación y su hogar.

En las últimas horas, Pipe estuvo respondiendo algunas inquietudes de sus fanáticos y una de ellas tuvo que ver con el hecho de ser “papá soltero”. ¿La razón? Que en algunas ocasiones Luisa Fernanda debe salir de viaje y el cantante debe quedarse solo en casa con sus pequeños.

(Vea también: Luisa Fernanda W dejó atónitos a varios al hablar de intercambiar parejas: “Cada quien verá”)

“¿Cómo te va como papá soltero y luchón cuando ‘Lu’ tiene que viajar?”, le preguntó aquel internauta, a lo que el artista respondió que: “Jummm papi, hoy se trasnocha más que cuando estoy cantando y bebiendo jajaja”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)

Lee También

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por mostrar su cuerpo en redes

El año comenzó muy movido para la influenciadora y el cantante, quienes no han parado de viajar. Y así como muchos fans los felicitan por tener tiempo para todo, otros no dudan en criticar.

Precisamente, Luisa Fernanda tuvo que cerrar varias bocas, pues algunos la trataron de “exhibicionista” por mostrar su cuerpo.

Respecto al tema, ella aseguró que: “No es lo único que hago en la vida. Aparte de tomarme fotos y videos que se tratan sobre mí, porque me divierte y me gusta, también hago otras cosas. Soy mamá, soy mujer, trabajo, en medio de mi día a día me toca solucionar mis problemas y cosas, como a muchos de ustedes”.