En enero de 2019, el cantante Peter Manjarrés y el locutor y folclorista Álvaro Alcides Álvarez, conocido como ‘Triple A’, protagonizaron una de las polémicas más sonadas en el folclor vallenato en los últimos años a raíz de un comentario que este último hizo sobre una canción del ‘Caballero’, causando que este lo denominara como el ‘cáncer del vallenato’.

Sin embargo, al parecer esas rencillas quedaron atrás después de cuatro años de enemistad. Así lo dio a conocer el locutor durante una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, en la que contó detalles de este reconcilio en medio de un concierto en el Carnaval de Barranquilla 2023.

“Nosotros nos distanciamos mucho, él me dijo que yo era payolero y un cáncer en el vallenato, pero yo le respondí decentemente. Con Peter ha habido celos por la cercanía que hay con Silvestre, ellos han tenido muchas diferencias en su momento, pero en el Carnavales de Barranquilla de este año vi a Peter haciendo una presentación impecable, me motivé, fui a la tarima y cuando se acabó la tanda fui a allá (a la tarima) y nos abrazamos”, dijo Álvaro Álvarez.

El locutor mencionó también que le dijo a Peter Manjarrés que dejaran atrás el rencor y que él no se había ofendido por lo que este había dicho al defender su canción ‘Delicioso’ que grabó junto a Juancho de la Espriella en el álbum ‘Mundial’.

“Le dije: ‘Vengo a saludar a felicitarte, que presentación tan bonita, olvídate de lo que pasó, yo no tengo rencor ni me siento ofendido por lo que dijiste, cada uno trinó en momento de ira’. Me dijo que lo excusara y que estaba pasando el momento más difícil de su vida porque su mamá se estaba muriendo (…) Como a los quince días se murió su mamá y estuve con él en la funeraria y ahí pusimos punto final. A veces nos escribimos y dejamos atrás ese momento que se presentó con él, sanamos las heridas”, añadió.