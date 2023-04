Después de contar el problema que tiene con la venta de su finca en Pereira, la cual puso en venta desde hace varios meses, Mauricio Gómez (nombre real del ‘influenciador’) apareció en su cuenta de Instagram para narrar lo que ocurrió con su mascota.

Según contó, su perro Scooby se extravió este sábado en Medellín y no ha dado con su paradero pese a buscarlo en compañía de otras 3 personas por el sector en el que vive y sus alrededores.

“Hace como 4 horas no sé nada de Scooby, no sé si se me salió de la unidad o si alguien lo cogió. Estoy desesperado, ya lo busqué por todo El Poblado y muchas zonas de Medellín. Si usted lo llaga a ver téngalo ahí, cuídemelo que hay una muy buena recompensa”, dijo el quindiano en una historia de Instagram.