Agradezco por otro día en que amanezco vivo por lo más pequeño y lo superlativo porque aunque el mundo a veces mezquino hay gente bella siempre en mi camino Agradezco porque la música le da sentido a este periplo terrenal, divino y me hace jugar como si fuera un niño Y porque además, hoy me pude despertar contigo