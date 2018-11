View this post on Instagram

Amigos oficialmente les cuento que hasta mañana trabajo en @noticiascaracol. A primera hora me despido de todos los divanaticos que me acompañaron a lo largo de estos 11 años trabajando en Show Caracol, de los cuales dirigí 9 y presente 5 años. Vienen nuevos y maravillosos proyectos y espero contar con el apoyo de todos ustedes. Nos vemos mañana a primera hora 📺 🌞❤️🇨🇴