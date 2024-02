La presentadora de la emisora La Kalle, Laura Sarmiento, vive una pesadilla a causa de un grave accidente que sufrió en una motocicleta. La periodista explicó que tenía que ir a una cita y por esa razón decidió pedir un servicio por plataforma, aunque nunca pensó que ese viaje se convertiría en un viacrucis luego de que el conductor la dejara abandonada y con graves heridas.

Sarmiento habló en La Red de Caracol Televisión, en este espacio dijo que todo el impacto lo había recibido en el lado izquierdo de su cuerpo, siendo su cabeza una de las zonas más afectadas. La mujer quedó en el suelo y asegura que cuando le quitaron el caso el conductor de la moto ya no estaba, se había ido e, incluso, le había pasado la moto por encima de las rodillas.

“Me llevaron como cuando llevan ganado”: Laura Sarmiento

Según el relato de la comunicadora en el mencionado programa, el cuerpo de paramédicos que arribó al lugar en ambulancia se dispuso a atenderla, pero el problema es que no había Soat para cubrir el caso, pues el motociclista se dio a la fuga. La periodista tuvo que llamar a uno de sus colegas en Blu Radio y exponerle el caso, y ahí fue cuando, según ella, de mala gana se dispusieron a remitirla a un centro médico.

“La señora me quita el celular de mala forma y escucho cuando dice: ‘Tocó llevarla, se puso a hablar, arranquen’. Me llevaron como cuando llevan ganado, te botan para los lados, no me amarraron las piernas, estaba entablillada con el cuello ortopédico”, mencionó en La Red.

La empresa Didi, a la cual estaba inscrito el “conductor fantasma” no ha hecho presencia física en la clínica en donde se encuentra internada la periodista, aunque se han comunicado con su madre. De momento, la atención se le ha suministrado gracias al Soat del taxista con el que se estrelló la motocicleta; sin embargo, el pleito continúa y Laura Sarmiento espera poder iniciar el proceso legal.

