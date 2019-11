Las estrellas de ‘Keeping up with the Kardashian’ volvieron a hacer de las suyas en esta premiación, pues por segundo año consecutivo lograron llevarse la estatuilla por ‘Mejor reality show de 2019’. Con sus brillantes, transparentes y glamurosas pintas demostraron que ya se esperaban este galardón, y por eso se fueron preparadas.

El actor Noah Centineo fue otro de los personajes que no solo brilló en la alfombra roja, pues hasta con muleta y férula sobre su pierna lució impecable y descrestó en su paso; además, se llevó el premio a ‘Mejor estrella de película de comedia’.

La celebración, que premia a los mejores exponentes del cine, música y televisión, se llevó a cabo el pasado 10 de noviembre en Santa Mónica, Calofornia, y hasta allí también llegaron personajes como Andie Case, Jimmy Fallon, Noah Schnapp, Gwen Stefani y P!nk.

Así se fueron vestidas las estrellas. ¡Vota por tu pinta favorita!