La usuaria @camimemes666 recordó las acusaciones de abuso y maltrato psicológico que varias mujeres hicieron en el pasado contra Arrieta, para que la gente dejara de defenderlo por mantenerse activo opinando sobre la situación que vive el país por estos días.

AMIGXS POR FA NO OLVIDEMOS EL HECHO DE QUE NICOLÁS ARRIETA ES UN MACHITO ABUSADOR. — Camila Meneses (@camimemes666) November 27, 2019

Ese mensaje, lo respondió Luisa, asegurando que no conocía el trabajo del personaje, pero que sí había escuchado de demandas en su contra por abuso, lo que desató un intercambio entre ella y Nicolás en el que salieron hasta pantallazos de conversaciones de hace años, para comprobar que la novia de Pipe Bueno sí sabía de él.

Exacto yo lo único que he escuchado de ese señor es que dicen que varias mujeres lo demandaron por abuso. De resto no tenia ni idea de su trabajo. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Menos mal que o sabes quien soy yo. pic.twitter.com/hofMNJ3PWc — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) November 27, 2019

Claro esta que no tengo ningún tatuaje de mariposa! y más claro aun que este señor borro parte del chat ni se por qué, demás que para hacerme ver cómo la que le hablaba…porque realmente de lo único que llegamos hablar seriamente fue de bajo. Ah y que le mando saludo a mi novio pic.twitter.com/tPyyGCGDUG — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

En medio de la disputa, Arrieta cuestionó a Luisa por pretender ser una abanderada del maltrato contra la mujer, cuando el 25 de noviembre, día en que se marchó por la no violencia de género, ella se quedó callada.

Si te duelen las mujeres solamente para atacarme pero ayer no te vi publicar nada cuando las mujeres marcharon contra la violencia de género, tus creencias solo son convenientes. — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) November 27, 2019

Luisa, en su defensa, dijo que no teme que la llamen “pata”, “sin luto” o que digan que no sabe cantar, mientras no la involucren con abusos sexuales contra alguien.

Prefiero que digan que soy una pata, prefiero que me digan la “sin luto” prefiero que digan que “no canto” prefiero que digan lo que sea menos que he abusado sexualmente de alguien, y eso es lo que dicen y afirman varias mujeres de él, eso si lo veo extremadamente grave. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Mañana nuevo video. “No conozco su trabajo” muestra Dm para sentirse importante. En el 2012 no estaba tan tatuado, ahora es irreconocible, qué bonito que aún guarde los Dm del 2012. En fin eso no quita lo que dicen estas mujeres de él que abuso de ellas sexualmente. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Claro que la conozco, te parece poco lo que dicen de mi ??? Y aquí sigo firme no me he dejado pisotear por las calumnias y burlas que hacen algunos. yo no estoy destilando odio, solo hablo de lo que dicen y de videos que vi, esto no me lo inventé yo https://t.co/FZUF2K9L1G — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

No me importa las “pruebas” de chats ridículos del 2012 y perfecto que me peinaste con esas pruebas un 👏🏻 ganaste! espero tu nuevo video dejándome en ridículo. Lo que si me importa son las mujeres, me duele saber que hoy día siguen existiendo mujeres que sufren de abuso. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Cuando me enteré de lo que dicen de ti y ver los videos de las mujeres afectadas quede en shock me dio impotencia el dolor de estas chicas. Porque soy mujer y me duele cualquier tipo de maltrato hacia nosotras y nadaaaaa justifica ese tipo de actos. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Bueno mi amor, por justificar este tipo de actos es que todavía abusan de nosotras. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Ya le di importancia 👏🏻mañana espero su nuevo video hablando de Luisa W y el chat ya estoy acostumbrada a las burlas, y a toda la 💩 que me han tirado en redes, una más una menos no hace la diferencia. La vaina es que yo nunca hablo de nadie, pero este tema del abuso me interesa — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Mal? Mal que 5 mujeres te acusen de abuso, eso si está mal. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2019

Al final, Nicolás Arrieta aprovechó la atención que generó su discusión con la reconocida ‘youtuber’ para volver a hacer activismo en pro del paro.