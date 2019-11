Alejandro Riaño fue uno de los personajes que solicitó a los ‘influenciadores’ que dejaran por algunas horas de promocionar productos y hacer su contenido para hablar de la situación nacional, y varios de ellos se mostraron desde el primer día atentos a apoyar.

Incluso, Daniel Samper destacó que algunos, como Calle y ‘Poché’, no se quedaron con pensamientos tibios y participaron activamente para apoyar a sus seguidores, no solo difundiendo denuncias en sus redes sociales, sino haciendo parte activa (desde la distancia) en los cacerolazos.

Todos, sin importar en qué lugar del mundo estemos, ni la hora: hagámonos oir. Graben un video desde sus casas tocando su cacerola. Influencers, artistas, o personas con grandes audiencias: inviten a que todos sus seguidores se unan.#CacerolazoPorColombia — Calle y Poché (@calleypocheoffi) November 22, 2019

Sebastián Villalobos, que hace poco lanzó su carrera como cantante, también fue otro de los que envió mensajes de apoyo a sus coterráneos.

Me duele mucho ver todo lo que está pasando en mi país. Muy triste de ver la falta de conciencia, de valores, de humanidad. Los que más deberían cuidarnos, son los que más nos dañan. ¡¡¡Vamos, Colombia, fuerza!!!

🇨🇴 — Sebas (@villalobossebas) November 22, 2019

Personajes como ‘El Brayan’, ‘Juanda’ y Sofía Castro hicieron parte de varias marchas.

¿No se sintieron unos idiotas con todo este circo? Nuestras familias, mamás, papás, hermanos, vecinos con pánico. Por todo este montaje y mucho más… 23N. Colombia seguirá de pie🇨🇴

23N. Colombia seguirá de pie🇨🇴 — EL BRAYAN. (@_ELBRAYAN_) November 23, 2019

TODO ES UN MONTAJE DEL ESTADO Sigamos haciéndonos escuchar, ahora con más fuerza, por el miedo que les sembraron esta noche a nuestras familias, a nuestra gente. No somos sus borregos. ¡Cada vez más despiertos y unidos! — JuanDa. ❄️⛄️ (@Juan_Da_MC) November 23, 2019

Luisa Fernanda W fue otra de las creadoras de contenido que apoyó las ideas que promueven el paro nacional y lamentó el fallecimiento de Dilan Cruz, quien fue impactado por parte del ESMAD.

Estos son solo algunos de los trinos que han hecho también personajes como ‘Paulettee’, Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez y Daniela Perez.

TODO ES UN MONTAJE DEL ESTADO. Se les acabaron los borregos señor @IvanDuque — Paulettee 🦄 (@PauletteeOfcl) November 23, 2019

Me parece muy lindo y rescatable que la gente esté esforzándose porque sea una marcha pacífica, es hermoso ver cómo limpian los desastres de unos pocos y cómo sacan de las marchas a la gente con mal comportamiento.

Me siento muy orgulloso, se me ablanda el corazón 🥺🇨🇴💙 — Juan Pablo Jaramillo (@Juanjaramilloe) November 21, 2019

Renuncie si no es capaz ni de dar la cara. @IvanDuque RENUNCIE!!!! No nos engañe más! No engañe, no juegue con la vida de todos los colombianos!! No mate, mienta, desprestigie; no nos robe!! Denos nuestros derechos!! — Juana Martínez † 🇨🇴 (@JuanamartinezH) November 23, 2019

Me duele tanto la vida hoy. Me duele la indolencia del “presidente” ¿cómo puede permitir que el país se esté DESANGRANDO sin decir ni hacer nada? Me duelen los muertos y los heridos, las víctimas del vandalismo y las del ESMAD pero también me duelen los del ESMAD y la policía — La Pereztroica 💜 (@DannyPerez20) November 22, 2019