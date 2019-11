El último movimiento de la superestrella mundial ha reavivado su enemistad pública de meses con Big Machine Label Group, señalando una vez más el viejo problema de la industria de la música sobre quién guarda las llaves del trabajo de un artista.

La cantante acudió a sus millones de fanáticos en redes sociales para presionar a los jefes de su antiguo sello discográfico, a quienes acusa de ejercer un “control tiránico” sobre su música.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019