Miguel Varoni está consolidado en los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica, algo que en medio de su fama lo convierte en centro de atención en los diferentes aspectos de su vida.

Una de las anécdotas del actor de ‘Pedro, el escamoso’ fue acerca de la creación de su personaje, donde reconoció el papel de su esposa, la también actriz Catherine Siachoque. El también director de televisión sacó a la luz un hecho sobre cómo empezó a poner detalles que al final fueron determinantes.

¿Cómo creó Miguel Varoni a ‘Pedro, el escamoso’?

En diálogo con WRadio cuando comenzó la retransmisión de la novela, Varoni recreó la manera en la que recibió ayuda de su pareja para ponerle uno de los detalles más representativos a Pedro Coral.

Siachoque fue quien le recomendó ponerle un “pelito” al ‘Mompirri’, para lo que fueron a una “peluquería a que me lo pegaran”, según relató acerca de ese aspecto.

“Lo de las botas es una vaina muy milagrosa”, cuenta Varoni, que recibió un par de esos zapatos como regalo en su promoción de la novela ‘Las Juanas’ en Venezuela. Sin planearlo, contó que fueron la solución a la búsqueda del director Dago García sobre ese atuendo para el personaje. De ahí, tomaron popularidad.

Confesión sexual de Miguel Varoni

A propósito de los 25 años de relación que el actor celebró con Catherine Siachoque, otra de las confesiones del interprete de ‘Pedro, el escamoso’ que vale la pena recordar tiene que ver con un aspecto mucho más íntimo.

La pareja contó esa infidencia en una entrevista en Telemundo, cuando hablaba precisamente de su historia de amor. Miguel Varoni y su esposa reconocieron que su primer encuentro sexual sucedió a los cinco días de conocerse.

Lo cierto es que eso generó molestia para el padre de Siachoque cuando le Varoni comentó esa anécdota luego de dos décadas. “A un papá hay cosas que no se le cuentan”, dijo en medio de la charla la actriz a su esposo sobre esa confesión.

Asimismo, en otra entrevista hizo una declaración puntual acerca de por qué no ha querido tener hijos. “Si una pareja no desea tener hijos, ni quiere adoptar pienso que perece respeto”, respondió en el programa Suelta La Sopa, acerca de un tema en el que fue muy directo.

“Eso no significa que el día de mañana no cambie y quiera tener un hijo o que quiera adoptar un hijo. Hoy te respondo por hoy, no sé mañana”, concluyó.