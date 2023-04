Peach, te encontré

Y junto a ti yo triunfaré

Peach, es verdad

Y voy a amarte hasta el final

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Yo, ¡te amo, sí! ¡Oh!

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Yo, ¡te amo, sí! ¡Uoooh!

Mario, Luigi y Donkey Kong también lo verán

Ni un millón de Koopas me podrán alejar

Sabes, Peach, que al final pasará

¡Mía serás! ¡Ouh!

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Yo, ¡te amo, sí! ¡Oh!

Peaches, Peaches, ¡PEACH! ¡PEACH!

This one… is for my one and only true love: Princess Peach.

Peach, you’re so cool

And with my star we’re gonna rule

Peach, understand

I’m gonna love you ‘till the very end

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you! Yeah!

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you! Oh!

Mario, Luigi, and Donkey Kong too,

A thousand troops of Koopas couldn’t keep me from you

Princess Peach, at the end of the line,

I’ll make you mine! Oh!

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

I love you! Ohoh!

Peaches, Peaches, PEACH! PEACH!