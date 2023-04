Hace apenas 24 horas se publicó el video de la canción ‘Peaches’ de la película de Marios Bros. en la que Bowser, interpretado por el actor Jack Black, le canta a la princesa Peach y le declara su amor.

El video ya cuenta con un crecimiento exponencial de oyentes, por lo que el escritor y la empresa de entretenimiento ya le está apuntando a llegar a los Premios Óscar del próximo año.

El tema, escrito por el propio Jack Black y veteranos de la industria como Aaron Horvath, Eric Osmond, John Spiker y Michael Jelenic, acumula más de 3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, y eso sólo en YouTube. En iTunes escala hasta el puesto número 12 de las canciones más escuchados a nivel mundial y en Spotify se aproxima al top 50.

Ante este crecimiento, es posible que la Academia se fije en el tema, ya que los únicos requisitos que pide es que tenga melodía, letra y sea utilizada exclusivamente en una película. Sin embargo, hay que tener en cuenta que falta un largo tiempo y muchas producciones hasta la próxima entrega, tomando en consideración que está programado para el 25 de febrero del próximo año.

No obstante, los productores sueñan teniendo en cuenta al ganador de la edición pasada, el tema ‘Naatu Naatu’ de RRR, la película de ‘Acción épica india’ de Netflix.

Las canciones de películas animadas también han sido protagonistas en el premio de ‘Mejor canción original’, de hecho, cabe mencionar la canción ‘Recuérdame’, tema original de ‘Coco’, una producción de Pixar.

Además de esta canción, hay otros temas de la película que han sido también criticadas, pero para mal, como por ejemplo el ‘Donkey Kong Rap’. Nintendo e Illumination no han acreditado a su compositor, Grand Kirkhope, el cual se ha mostrado desconsolado en redes. “Qué asco de vida”, se le ha visto decir.

Y haciendo más difícil la situación, Seth Rogen, el actor tras Donkey Kong, ha asegurado que es “una de las peores canciones de la historia”.

I was really looking forward to see my name in the credits for the DK Rap, but alas as expected it’s not there …….. fml

— Grant Kirkhope (@grantkirkhope) April 5, 2023