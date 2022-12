En entrevista con ‘Diva Rebeca’, la actriz Paula Castaño de ‘Leandro Díaz’ y reciente ganadora a mejor actriz en los premios Macondo que premian lo mejor del cine colombiano, contó que su vida no siempre fue color de rosa.

“Me fui a estudiar sola a España. Me fui con un mes cubierto de plata a los 18 años a vivir la vida del migrante. Al mes mi mamá y mi abuela me llamaron a decirme que no había plata. Yo me quedé viviendo allí 7 años. En este momento agradezco que todo eso hubiera pasado, pero fue una época muy dura de mi vida, pero si no hubiera vivido eso ahora mismo no sería lo que soy”, confesó.

La artista aseguró que fue muy rudo irse sola y enfrentarse a una cultura distinta, primero vivió en una residencia para señoritas y se sentía muy sola. Luego empezó a trabajar en lo que le saliera y ya pudo compartir vivienda:

“Terminé viviendo en un apartamento que era baratísimo pero tenía que coger metro, dos buses, como tres horas para llegar a la escuela. Hay parte de mí que ha borrado momentos de esa época”.

Recordó las jornadas intensas para asegurarse su vida fuera de Colombia. “Trabajé como una mula. No había descanso. Allá me contrató un señor en un almacén de ropa, era pésima atendiendo. Serví copas en un bar, fui niñera y nunca más. Demasiada responsabilidad. Trabajé en un hotel vendiendo unas porcelanas inmundas que costaban como 7000 euros, pero ahí conocí a Zinedine Zidane, a Madonna, a Will Smith”, recordó entre risas.

Pero fue cuando volvió a Colombia en unas vacaciones que se dio cuenta que su destino ya no estaba en ese lugar. “Dejé toda mi ropa, mis libros, todo lo dejé en España. No quería volver. Como que había cerrado una etapa de mi vida. Me di cuenta que aquí estaba mi familia. Yo duré 4 años sin ver a mi familia. Entonces me tocó trabajar mucho. Y cuando me devolví a Colombia pensé que a qué me iba a regresar”, dijo Castaño.

En la divertida entrevista también habló de sus experiencias conociendo hombres. Y aseguró que definitivamente le gustan más los colombianos. “A mí los hombres me gustan criollos. Sí tuve novios europeos. Yo ya había probado hombre en Colombia. Menos mal, porque va uno y se enloquece por allá. No sé por qué fui siempre de novio largo, de relaciones estables. Tuve tres novios en siete años”, añadió.