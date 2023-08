Uno de los últimos integrantes del grupo británico, ‘The Beatles‘, regresa a México para deleitar con un poco de rock clásico. Sir Paul McCartney legendario ex Beatle, ha anunciado una fecha de concierto en la Ciudad de México. Este concierto promete ser uno de los más icónicos que se vivirán este año en el Foro Sol.

(Vea también: Luis Miguel: revelan el verdadero estado de salud del cantante)

Este concierto ofrece a los fanáticos de toda la vida la posibilidad de revivir momentos icónicos y tal vez escuchar algunas de sus canciones favoritas en directo. Este evento y anuncio forma parte del ‘Got Back Tour‘, las entradas para el concierto se pondrán en preventa desde la próxima semana; para que los fanáticos se encuentren listos.

La presentación de Paul McCartney en el Foro sol, Ciudad de México, será el próximo 14 de noviembre del 2023. Los boletos comenzarán su preventa el martes 29 de agosto, estas preventas tendrán diferentes precios y diferentes fechas; Citibanamex tendrá la exclusiva de las preventas.

Lee También

Los boletos serán divididos en secciones, mismas que contarán con distintos costos y tendrán diferentes beneficios. Los precios oficiales ya cuentan con el cargo de TicketMaster, los precios son:

The GOT BACK tour is rolling into town. Sign up to the mailing list to get the latest tour news first 📥 https://t.co/eLBEE2jEyq pic.twitter.com/HhLP9yGdZF

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 22, 2023