Entre las actividades de este año, el Circuito Arte Moda (CAM) presentará una pasarela en movimiento muy especial, que estará en las estaciones de la Avenida el Dorado, San Victorino y en la Avenida Jiménez con carrera décima, con el fin de alzar la voz para invitar a las personas a vestirse de moda colombiana y a promover la cultura ciudadana.

El evento contará con más de 20 marcas del Grupo Neos Moda y estarán dispuestas para el disfrute de cientos de personas que transitan diariamente estas locaciones, informó la organización en un comunicado.

De esta forma, si usted está en alguna de esas estaciones del sistema de transporte masivo el 6 de noviembre, entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m., podría cruzarse con los modelos que llevan las piezas de jóvenes diseñadores del país.

Además de esta actividad, en su cuarta edición CAM contará con más de 350 piezas de arte y moda de 22 artistas, 25 diseñadores y 18 músicos en 5 localidades de la ciudad,.

Bajo el concepto ‘El arte no es un juego, pero cómo me divierte’, Circuito Arte Moda se desarrollará en la ciudad durante 4 días, entre el miércoles 6 al sábado 9 de noviembre.

La siguiente es la programación completa

Miércoles 6 de noviembre

11:00 a.m. – 11:20 a.m. – Estación Transmilenio Av. El Dorado.

11:30 a.m. 11:50 a.m. – Estación Transmilenio San Victorino y Av. Jiménez con Carrera 10. (Neos Moda).

Jueves 7 de noviembre

Concierto al parque: 18 músicos de La Vitrola darán vida a un repertorio que fusionará la música urbana y filarmónica, bajo el escenario del Parque Empresarial Connecta.

12:30 p.m. 1:45 p.m. – Parque Empresarial Connecta, Avenida Calle 26 # 92-32.

Plazoleta Calle 85 – Jueves de 7:00 a.m. 11:00 p.m. y viernes y sábado de 5:00 a.m. 11:00 p.m

Cápsula interactiva presentada por Vype: la tecnología, la música y el arte de diferentes corrientes artísticas del siglo XX crearán una experiencia envolvente y divertida para todos los adultos (mayores de 18 años).

The Click Clack Hotel – Jueves de 5:00 a.m. 10:00 p.m. y viernes y sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

CAM Pop-up Experience: bajo la premisa de que el arte es de todos y para todos, Circuito Arte Moda contará con un recinto abierto al público, donde se exhibirán y venderán más de 350 obras de arte (fotografía, pintura, escultura y artes gráficas) y piezas de moda.