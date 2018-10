La conversación se dio cuando Paola explicaba cómo iba a funcionar el Indie Bus, que llevará diferentes actividades a varios rincones de la capital del país, incluidos parques, palabra que sirvió como pie para que Moure le preguntara con su característico tono: “¿Quedan parques en Bogotá?”

El irónico comentario de Santiago fue reforzado por Martín, que dijo: “Y sabes con qué… con árboles recién talados”. Fue ahí cuando la exreina decidió expresar abiertamente lo que piensa sobre el alcalde Enrique Peñalosa.

“Primero que todo, Peñalosa fue el alcalde que mayor número de árboles plantó en su administración, hasta el momento […] Ahora también ha sido el que mayor cantidad de árboles ha sembrado […] Los que están talando es porque están enfermos o porque están dañando”, dijo.

El artículo continúa abajo

Seguida esa declaración, y juzgando desde su “impresión”, Paola aseguró que “no hay nadie que proteja más el ecosistema”.

Consciente eso sí de que sus palabras pueden generar polémica, Turbay pidió a los detractores que investiguen, porque “yo he investigado qué es lo que ha hecho y me he dado cuenta que ha hecho bastantes cosas por arborizar, por crear zonas verdes, por crear lugares a donde la gente pueda ir a disfrutar de la ciudad y a apropiarse de la ciudad”.

Y para los que puedan pensar que la exvirreina defiende la gestión de Peñalosa porque es amiga de él, aseguró sí lo conoce, pero no es que tengan una gran amistad: “Lo que pasa es que yo soy fan de su trabajo. Me he ganado una cantidad de enemigos, pero no me importa, porque me darán la razón después”, finalizó, como se puede escuchar en el siguiente video.