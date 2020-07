View this post on Instagram

Paola Jara decidió responder a las críticas que ha recibido por su reciente publicación 🤯. . La artista aseguró que así como ama el maquillaje también le gusta estar sin este 😱. . Además, aprovechó la interacción para mostrarle a los internautas que la atacan como es su piel al natural 😅. . ¿Cómo la prefieren con o sin maquillaje?🤔. . . . #paolajara #paolajarapj #rechismes #maquillaje #natural