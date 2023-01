Ella ha estado muy activa en los últimos meses, pero parece que tanto trajín le está pasando factura en estos primeros días del 2023, pues en el primer fin de semana festivo tuvo que cancelar una de sus presentaciones más esperadas.

Mientras que Jessi Uribe va de oriente a occidente y de norte a sur en diferentes ferias, ella tuvo que quedarse en casa por cuenta de una enfermada de la que dio detalles en sus redes sociales.

En la noche del viernes 6 de enero, Paola Jara –que se puso seria cuando le dijeron guiso a su esposo– publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que pedía remedios que fueran diferentes a la miel, jengibre, cebolla y limón para la tos.

Con esta publicación, la cantante dio a entender que ya los había probado y que no le habían servido, aunque no dio mayores detalles de qué era lo que sentía en su cuerpo.

Posteriormente, Paola Jara mostró los remedios que estaba consumiendo y dio detalles de qué había pasado con ella en los últimos días. “Mi 6 de enero. Llegué de Orito me hice remedio de los que me recomendaron, almorcé, me puso pijamita, me estoy aplicando mi aceite fav (…) A descansar y a reposar la voz para compartir con ustedes lo que queda del fin de semana en Manizales. Gracias por sus recomendaciones”, dijo el viernes en la noche.

Paola Jara está enferma y cancelan presentación en la Feria de Manizales

Pues la cantante no se recuperó y aunque no mostró cómo estaba físicamente este sábado, la noticia de la cancelación de su presentación en este evento de la capital caldense confirmó que sigue afectada.

La organización de la 66.° edición de la Feria de Manizales informó que, debido a una situación médica en su voz y en su salud en general, la cantante Paola Jara no será la encargada de abrir la Noche Popular, programada para este sábado en la Plaza de Bolívar.

En su lugar, el artista conocido en la zona como El Andariego, quien tuvo gran éxito presentándose la noche anterior, será el que tome su lugar en este evento al que asistirán miles de personas.