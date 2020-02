Ahora, TMZ informó que icónica modelo y su enamorado decidieron acabar con su unión, que duró alrededor de 12 días, pues se desconoce la fecha exacta en la que se dijeron adiós. Fue un amor de película, hasta por el tiempo.

Pamela y Jon celebraron su matrimonio en con una ceremonia secreta en Malibú, California (Estados Unidos); allí estuvieron sus respectivos hijos, amigos y familiares más cercanos, pero al parecer no le dieron fin al proceso de legalización, que debían hacer días después, informó el portal.

“Estamos muy agradecidos por su apoyo, puesto que nos tomamos un tiempo (separarnos) para reevaluar lo que queremos de la vida y de los demás. La vida es un viaje y el amor es un proceso”, citó el medio a la estrella de ‘Baywatch’.

Todo indica que la pareja decidió posponer la legalización de su matrimonio y esperarán para decidir qué hacer; aunque, por lo mencionado en el informe, todo indica que sus caminos tomarán distintas direcciones.

Cuando se conoció su relación, Peter manifestó que ella siempre fue su gran amor, mientras que ella lo describió como uno de los “chicos malos” de Hollywood, y aseguró que estaba enamorada, destacó el medio.

Anderson y Jon salieron hace 30 años, pero su amor en aquella época no tuvo una historia muy larga. Lo cierto es que su unión actual es la número 5 para ambos, aunque de no ser oficializada se quedarían 4 matrimonios fallidos en su lista, como si no hubiese pasado nada.