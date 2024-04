‘La Negra Candela‘ contó en Olímpica Stereo que el presentador del programa de las mañanas del Canal RCN Orlando Liñán se presentará en la primera semana del mes de mayo en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar para presentar su nuevo trabajo musical llamado: ‘Sé feliz’.

Orlando Liñán no estará solo en el evento, según ‘la negrita’ estará junto a su expareja ‘Tita’ Contreras de quien se separó en agosto de 2023 después de compartir varios años como pareja.

Liñán, quien interpretó a Diomedes Díaz en la bioserie del canal, se separó de Contreras por una infidelidad que fue comprobada por su esposa con una presentadora de RCN, según Graciela Torres.

La expareja del artista comentó: “Es cierto me engañó, pero esa no es razón para sentirme avergonzada […]. A él le gustan mayores, no diré nada más, pero habrá señales”.

Candela comentó en la emisora Olímpica:

“Lo que me ha llamado la atención es que la jefe de prensa de Liñán sigue siendo su expareja, Tita Contreras […] Ella ha sido el motor de Liñán al pasar esto, ella se fue del país y se radicó en España pero ya volvió, en este momento se encuentra en Valledupar en la organización de todo este proceso”.

Después dijo: “Habrá que ver qué dice la gente después de semejante corneada a ‘Tita’ esté tan sinvergüenza manejándole la agenda a Orlando Liñán. Su carrera se conoció gracias al apoyo de ella”.

Graciela Torres llamó a ‘Tita’ para averiguar este tema y ella le contó:

“Tengo un contrato con Orlando que se vence en dos años y debo cumplirlo, debo manejarle la prensa y estar pendiente de los contratos y su imagen”.

‘Tita’, por su parte, escribió en la cuenta de Instagram de la emisora: “Son terribles, los amo, pero que quede claro, sé feliz, y yo estoy muy feliz pero con un nuevo amor, ahí se los dejó“.

