El tiempo, ese viejo amigo; que nos cura, nos sana, nos enseña, nos fortalece, nos acompaña. En los últimos 8 años de mi vida, he visto el tiempo con otros ojos, ha sido él la máxima representación de justicia en mi vida, si alguna vez haz escuchado decir “los tiempos de Dios son perfectos” es real; el tiempo siempre estará para mostrarnos que aunque el camino cada vez parece más complicado, también nosotros somos cada vez más fuertes. Y un ojo es quien centra el tiempo, femenino porque solo ellas tienen esa sensibilidad para a veces, detener un poco el tiempo y poder observar con claridad lo que el tiempo ha hecho en nosotros, las cicatrices que ha dejado y la experiencia que no se detiene. ————————— Gracias @eddyavilaart ayudarme a honrar la importancia del tiempo y plasmar tu arte en esta pieza que me acompañará el resto de mi vida.