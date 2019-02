View this post on Instagram

He estado un poco alejada por estos días por muchos motivos, entre noticas tristes que me tienen la cabeza a millón pero al mismo tiempo cosas bellas que estoy empezando a vivir por primera vez en la vida, algo que quiero entregarles pronto. Entre otras cosas lindas fue tener la oportunidad de volver a pararme en esta pista, en este recuerdo que por un día volvió a ser mi presente y fue hermoso… me recordó todos los sacrificios, el cansancio, los aprendizajes, la adrenalina Justo antes de que empieza a sonar la música, ese corazón a mil, esas ganas de hacerlo bien… y pasó, exactamente igual y me lo disfruté EXACTAMENTE IGUAL…. como si fuera ayer. Así que quiero felicitar a esos 4 finalistas, mi compañero de baile @tv_pedromoreno @eldasa @amaralanegraaln y @clarissamolinaofficial por estar ahí, por sentir y por entregar todo eso que los hizo llegar hasta ahí…todos nos vamos ganando siempre. ♥️ gracias @miraquienbaila por este espacio tan especial!