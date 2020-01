De acuerdo con Us Weekly, la rubia no ocultó su amor con el empresario Carter Reum en el ‘after party’ que organizaron InStyle y Warner Bros. luego de la ceremonia de premios del pasado 5 de enero.

“Una fuente nos dijo que la nueva pareja estaba “besándose” y “encima del otro en la fiesta”, se lee en la publicación gringa enfocada en celebridades.

Otra fuente le dijo a E! News que “llevan viéndose por un poco más de un mes” y que Carter “es un emprendedor de tecnología, inversionista y hace parte del círculo de amigos de Gwyneth Paltrow”.

Reum también publicó un libro en 2018 titulado ‘Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches’, que escribió con su hermano.

Paris rompió su compromiso con Zylka en noviembre de 2018, luego de que él le propusiera matrimonio en Aspen en enero del mismo año.

