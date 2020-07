View this post on Instagram

Si señores… he aquí el resultado del motivo por el cual los abandoné esta mañana en el entrenamiento. Tuve que ir a @televisa para que me hicieran mi cambio de look y diseño de maquillaje para mi nuevo personaje “Sabina” para “Quererlo todo” del productor @nachosadaproduccion. Te gusta? Si? No? O regulimbisssss? Jajajajaj besos. Yo sigo por aquí trabajando, aún mi día laboral no termina 😳.