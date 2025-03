Así como hubo una revelación de Claudia Bahamón sobre ‘La casa de los famosos’, lo que se vivió en el capítulo 44 de ‘Yo me llamo’ 2025 marcó un momento inesperado en plena emisión.

¿Qué pasó en el capítulo 44 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Luis Alfonso salió con ‘Mi palabra contra la de ellos’, que provocó comentarios como que le faltó aire y que tuvo notas raras, además de fallas en afinación. Eso desembocó en una sorpresiva confesión al explicar que, así como la canción habla de “traición”, pasa por un tema personal similar.

“Es lo que estoy viviendo ahora, tengo algo en el pecho que no me deja sentir bien”, afirmó el artista del que se sabía que era novio de la doble de Shakira en ‘Yo me llamo’ de 2023 en Colombia.

Cabe resaltar que no ofreció más detalles, pero la sorpresa de Melina Ramírez y Laura Acuña fue evidente, mientras los jurados le insistieron en usar eso como parte de sus presentaciones. Aun así, el dolor fue evidente.

‘Hoy puede ser un gran día’ en la voz de Joan Manuel Serrat erizó a Amparo Grisales porque, de acuerdo con las consideraciones, superó el reto de la guitarra e impresionó a los jurados.

Pitbull se le midió a ‘Dance again’ con dos bailarinas, pero las críticas llegaron por la timidez que expresó en el escenario, muy lejos de la realidad que lleva a cabo el personaje que interpreta. Alarma para ajustar.

Gloria Estefan cantó ‘Oye mi canto’ y fue exaltada por César Escola por la capacidad de llegar a los agudos, pero Amparo Grisales cuestionó la capacidad de baile. Rey Ruiz no dudó en felicitarla al máximo.

Por su parte, Jim Morrison tuvo un momento personal con ‘Strange days’ porque se cortó el cabello, algo que sumó en su aparición en el escenario no solo para erizar a Grisales, sino para impresionar al resto de jurados y a la propia Laura Acuña.

Eduin Caz logró esa misma sensación con Amparo Grisales con la interpretación de ‘El amor no fue pa’ mí’, algo que también resaltaron César Escola y Rey Ruiz.

Till Lindemann cantó en español el tema ‘Entre dos tierras’, pero fue cuestionado por no alcanzar el acento, gran debilidad en la presentación frente al resto en la competencia definitiva.

¿Quién ganó en capítulo 44 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Eduin Caz fue el ganador del capítulo 44 de ‘Yo me llamo’ 2025, elegido por ‘Armonio’, la inteligencia artificial que es la encargada de seleccionar a los mejores de cada una de las galas.

El doble del vocalista del Grupo Firme se llevó 3 millones de pesos como reconocimiento por la notable capacidad de imponerse frente al resto de sus colegas en el gran escenario de canto e imitación.

Por ahora, ninguno ha estado cerca de los 100 millones de pesos, galardón máximo al que pueden llegar los participantes en medio de esta fase del programa de Caracol Televisión en esta temporada.

Lee También

¿Quiénes fueron sentenciados en capítulo 44 de ‘Yo me llamo’?

Gloria Estefan, Luis Alfonso y Pitbull fueron los concursantes que quedaron en riesgo después de la selección del jurado en el capítulo 43 de ‘Yo me llamo’ 2025.

Se sumaron así a Raphael, Amaía Montero y José Luis Perales para pasar a las galas en esta semana en la que otros participantes llegan a un próximo capítulo en el que deben confirmar su presencia.

Los más recientes eliminados después de llegar a la gala decisiva fueron Jhon Álex Castaño, Jessi Uribe, Greeicy, Xavi, Frankie Ruiz y Víctor Manuelle, donde no les sirvió para mantener su cupo en la competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z