Hay que tener mucha ambición y algo de optimismo para presentarse a ‘Yo me llamo’. Hay participantes a los que les sobra esa ilusión infundada, pero les falta el talento y quedan retratados en la tarima de Caracol Televisión.

Ese parece ser el caso del imitador de Eddy Herrera. Cuando fue anunciado, alcanzó a despertar algo de expectativa, pues tener a uno de los reyes del merengue daría un elemento adicional al concurso, pero Amparo Grisales quedó desinflada al ver al menudito participante.

No era para menos, pues el contraste era más que evidente. A Herrera no le dicen el ‘Gigante del Merengue’ por casualidad, dada su contextura física; no obstante, su imitador era grande, pero de espíritu. La constitución del concursante era bastante delgada y nadie que vio el programa lo dejó pasar.

De hecho, cuando el joven salió a tarima con su delgada figura, Amparo, iniciada, soltó su lamento en medio de la noche: “No. ¿Y este flacuchentico qué?”.

Escola la secundó y se tapó los ojos mientras decía: “No lo voy a mirar”. Y fue lo mejor que pudo hacer porque el espectáculo no daba para más. El imitador cantó ‘Culpables’, pero de lo único de lo que fue responsable fue de soltar las risas en el jurado y las presentadoras.

Hubo campanazo de Escola y llamado del ‘Búfalo’ del concurso, pero el ‘Eddy Herrera’ de poco peso insistió y soltó ‘Pégame tu vicio’ para tratar de rescatar su audición. Fue peor y lo que le pegó fue una decepcionada mayor a Amparo, que rio aún más.

Memes al ‘Eddy Herrera’ de ‘Yo me llamo’

Los jurados del concurso de imitación no fueron los únicos que rieron con el desempeño del imitador. En redes sociales también quedaron iniciados con ‘Eddy Herrera’ y no lo perdonaron.

Estos son algunos de los memes que le sacaron al participante:

Eddy Herrera con sida y harto de bazuco jajajajajajaja #YoMeLlamo pic.twitter.com/7tV4OQMcl7 — Luis Rosales Ospina (@Lucho_rosales) January 16, 2025

Eddy Herrera después de participar en Los juegos del hambre 😋 #YoMeLlamo pic.twitter.com/oVDjF6VRiu — Mauro V (@mao__7777) January 16, 2025