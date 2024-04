Este lunes primero de abril, ‘La casa de los famosos’ recibió a 8 nuevos participantes que lucharían por ingresar a la casa principal, donde hay más de 10 participantes encerrados hace más de 50 días.

(Vea también: Así se verían las figuras de ‘La casa de los famosos’ si fueran ancianos: irreconocibles)

En principio eran 4 cupos los que estaban disponibles, pero este miércoles se conoció que el ‘influenciador’ Camilo Pulgarín se había ganado uno de ellos por votación del público.

Pero una vez se conocieron los nombres de los 8 nuevos famosos, en redes sociales muchos televidentes se preguntaron por Yina Calderón, quien días antes había dado pistas de que estaba cerca de ingresar al ‘reality’.

Por qué Yina Calderón no entró a ‘La casa de los famosos’

Las dudas fueron despejadas por la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’, quien por medio de su cuenta de Instagram explicó que sí estuvo cerca de entrar al programa, pero todo se cayó a último momento.

“A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos y pudimos llegar a una negociación. Me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad”, explicó inicialmente la DJ.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

A pesar de que no pudo ingresar a un nuevo ‘reality’, Calderón aseguró sentirse agradecida con RCN por lo que fue su paso por ‘Protagonistas de novela’.

“No hay nada en contra del canal. Siento que no es el momento para mí, no era la oportunidad para mí y de pronto sea más adelante. A mí me gustaría estar en una casa así encerrada nuevamente”, agregó la empresaria de fajas.

Lee También

Por último, Yina Calderón le tiró a un dardo a una de las participantes de ‘La casa de los famosos’: Karen Sevillano.

“No logramos ponernos de acuerdo y no pude hacer mi ingreso a la casa. Conozco a varios de los que escogieron. Casito me tienen allá, pero en otra oportunidad será. La Karen se salvó”, concluyó en su video.