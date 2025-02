Ana Tanisha Romero, también conocida como ‘Yo me llamo Whitney Houston’ es una de las participantes más sorprendentes de ‘Yo me llamo 2025’, y su historia es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y el talento pueden superar los obstáculos más difíciles.

(Vea también: Cambio en ‘Yo me llamo’ 2025 hace temblar a participantes: Escola expuso qué viene ahora)

¿Quién imita a Whitney Houston en ‘Yo me llamo’ 2025?

Esta chica transgénero, Ana Tanisha Romero es originaria de Medellín, tiene raíces venezolanas y ha dedicado su vida al arte del canto, trabajando arduamente desde los jueves hasta los domingos, de 6 p. m. a 6 a. m., para ganarse la vida con su música. Su imitación de Whitney Houston no solo la ha colocado en el ojo público, sino que también le ha dado la oportunidad de mostrar su increíble talento ante toda Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Tanisha Romero (@yomellamo_whitneyhouston)

Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue fácil. Durante su primera audición, Ana Tanisha fue rechazada, pero, gracias a su tenacidad, se le otorgó una segunda oportunidad. Fue en esta ocasión cuando pudo brillar con todo su potencial. Con canciones emblemáticas de Whitney Houston como ‘I Will Always Love You’,’I Have Nothing’ y ‘I Wanna Dance With Somebody’, Ana Tanisha ha logrado emocionar al jurado, ganándose el apoyo incondicional de los miembros del panel con cada interpretación.

A través de su voz, ha demostrado que no solo imita a la legendaria cantante, sino que también imprime su sello personal en cada presentación. A pesar de los elogios, Ana Tanisha ha tenido que enfrentar numerosas críticas. En varias ocasiones, ha defendido su participación en el programa, explicando que muchos no saben lo que sucede detrás de cámaras.

“Ustedes son espectadores que comentan sin saber qué pasa detrás del personaje”, ha dicho con firmeza. Según ella, su decisión de ingresar al programa fue motivada por el deseo de dar visibilidad a la comunidad trans y de tener una oportunidad real en su carrera artística.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Tanisha Romero (@yomellamo_whitneyhouston)

“Yo me metí al programa por una visibilidad trans sobre mi trabajo y mi profesión, que es cantar. Yo me dedico al arte del canto para poder tener un trabajo formal, en lugar de arriesgarme en las calles, buscando algo diferente”, añadió.

Lee También

El rechazo inicial y las críticas no han hecho más que fortalecer su determinación de triunfar. Hoy, Ana Tanisha no solo es una de las participantes más queridas de ‘Yo me llamo’, sino también un ejemplo de lucha y valentía para la comunidad trans y para todos aquellos que persiguen sus sueños a pesar de las adversidades.

¿Cómo se llaman las presentadoras de ‘Yo me llamo’ 2025?

Para la décima temporada del ‘reality’, el canal Caracol convocó a Melina Ramírez y Laura Acuña para conducir el concurso de imitación y el doble perfecto más destacado del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

* Pulzo.com se escribe con Z