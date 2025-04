Lejos de las controversias de ‘La casa de los famosos’, otro de los ‘realities’ de la televisión colombiana permite observar a los nuevos talentos del ámbito musical que surgen en medio de estos concursos.

¿Cuál es el nombre real de mini Gloria Trevi de ‘Yo me llamo’ 2025?

El nombre de mini Gloria Trevi de ‘Yo me llamo’ 2025 es María Paula Colorado, menor que llega con una importante trayectoria a pesar de que apenas tiene 9 años de edad.

Ella fue una de los 7 primeros clasificados en ‘Yo me llamo’ mini, etapa en la que los menores de edad son protagonistas y en la que Colorado sacó a relucir una experiencia previa que tuvo antes en la pantalla chica.

De hecho, mini Gloria Trevi antes participó en ‘La voz kids’, concurso de canto de Caracol Televisión en el que César Escola, jurado de ‘Yo me llamo’ 2025, es uno de los asesores artísticos y musicales.

Lo llamativo es que ese buen paso le permitió también abrirse espacio en una producción como ‘Arelys Henao’, donde la menor de edad actuó y demostró la capacidad que ahora tiene una nueva oportunidad de brillar.

Originaria de Medellín, María Paula Colorado no contuvo el llanto al darse cuenta de que erizó a Amparo Grisales con su imitación de Gloria Trevi, por lo que ‘la Diva’ frenó la presentación para felicitar a la niña.

La formación artística de la joven artista le ha permitido aprender la interpretación de algunos instrumentos de cuerda, lo que le ayuda a proyectar su trayectoria musical, que ahora tiene una nueva oportunidad.

¿Qué es ‘Yo me llamo mini’ de Caracol?

‘Yo Me Llamo mini’ es una nueva etapa o mini-temporada del popular programa de imitación musical colombiano ‘Yo me llamo’ del canal Caracol Televisión. Aquí, los puntos clave:

Es la primera vez en la historia del programa que niños y niñas entre los 5 y los 14 años tienen la oportunidad de mostrar su talento imitando a sus artistas musicales favoritos.

Esta etapa de mini en ‘Yo me llamo’ tiene una duración de 12 capítulos consecutivos, en la que los 21 imitadores adultos que ya estaban en la competencia se convierten en mentores o padrinos de estos pequeños talentos. El reto para los adultos es guiar a los niños para encontrar el ‘doble exacto’ de sus artistas.

Al panel de jurados habituales (Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz) se une Aurelio Cheveroni, un personaje infantil querido por el público colombiano, para calificar a los menores de una manera particular y tierna.

Al final de esta mini competencia, se elegirá un ganador entre los niños, que se llevará un bono de 100 millones de pesos colombianos destinado a su formación académica o artística.

‘Yo me llamo mini’ se está transmitiendo todas las noches por la señal de Caracol Televisión. Su desenlace se espera para mediados de abril de 2025, aunque no hay fecha confirmada.

Lee También

¿Quién es Aurelio Cheveroni, de ‘Yo me llamo’ 2025?

Aurelio Cheveroni es recordado por el programa ‘Club 10’ del canal Caracol Televisión y se catapultó como un personaje icónico de la pantalla chica colombiana, gracias a su estilo único.

El reconocido lobo rojo fue uno de los principales protagonistas del programa infantil ‘Club 10’, que se emitió desde 1999 hasta 2015. Compartió pantalla con otros personajes entrañables como Dinodoro y Mary Moon.

Aurelio se caracteriza por ser un personaje carismático, divertido y a veces egocéntrico, lo que lo convirtió en uno de los favoritos de muchos niños colombianos.

El actor encargado de darle vida y voz a Aurelio Cheveroni durante la mayor parte de su existencia en ‘Club 10’ fue Fernando Rojas, aunque en la actualidad se desconoce al responsable de esta especial tarea.

En 2025, Aurelio Cheveroni regresó a la televisión colombiana como jurado especial de la nueva etapa de ‘Yo me llamo’ llamada ‘Yo me llamo mini’. Su rol en este programa es calificar a los niños imitadores con su estilo particular y conectar con el público infantil.

Cabe remarcar que antes fue viral de nuevo porque, en la emisión de nuevo de ‘Pedro, el escamoso’, el protagonista tenía un peluche de este personaje infantil. Eso desembocó en múltiples comentarios y recuerdos.

Aurelio Cheveroni tiene una huella significativa en la infancia de muchas generaciones de colombianos, siendo recordado con cariño y nostalgia por su humor y ocurrencias en ‘Club 10’.

