‘Yo me llamo’ está llegando a su desenlace y las emociones de los participantes se intensifican cada vez más. Los pocos concursantes que quedan en competencia se esfuerzan al máximo en cada espectáculo, bajo la atenta mirada de los jurados, quienes analizan cuidadosamente cada detalle y error que pueda costar su continuidad en el ‘reality’.

Uno de los momentos más comentados del capítulo más reciente fue protagonizado por el imitador de Luis Alfonso, famoso intérprete del género popular. El concursante subió al escenario para interpretar el tema ‘Sublime mujer’. Aunque la presentación comenzó de forma muy positiva y capturó la atención tanto del público como de los jueces, un inesperado error fue lo que tomó más fuerza de su momento.

Se le olvidó la letra de la canción y esto no pasó desapercibido para el panel de jurados teniendo en cuenta que es bastante exigente. Amparo Grisales fue clara y directa: “Estabas divino, estabas espectacular, Luis Alfonso, ¿qué te pasó? Estábamos aquí rezando para que no se te olvidara, ibas cantando divino, con una interpretación mágica, ¿qué pasó? ¿Estás enamorado?”.

Por su parte, César Escola también se mostró afectado por el olvido y le recordó: “¿qué es lo que te pasa? Nos partes el corazón a nosotros todo el tiempo, pero es algo recurrente que ha pasado”. El imitador, visiblemente emocionado y triste, no pudo evitar romper en llanto y ocultar su rostro.

‘Yo me llamo Luis Alfonso’ terminó llorando en el escenario por presión

Entre lágrimas, confesó lo difícil que ha sido para él controlar la presión del concurso: “No sé qué me pasa, yo estudio y estudio. Me aprendo las canciones, pero cuando llego se me borran. La presión que tengo es que no quiero defraudar al artista que estoy representando, no quiero hacerlo mal. El mismo miedo de quedar mal me lleva a cometer errores”.

Amparo Grisales, la diva colombiana, destacó los buenos momentos de su interpretación, aunque enfatizó la importancia de manejar la situación con profesionalismo: “Te salió divino, pero lo peor no es que se te haya olvidado, lo peor es el gesto que hiciste y el brinco que pegaste. Tienes que saber resolver esos momentos, no llores, ven que te abrazo”.

Finalmente, Rey Ruiz también intervino para dar su consejo basado en su experiencia artística: “No sé si consolarte o criticarte”, expresó. “Uno como cantante a veces tiene esa racha. Cuando vengas a cantar, no pienses que se te va a olvidar; cuando crees que te vas a equivocar, te equivocas”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y muchos televidentes manifestaron su apoyo al concursante, reconociendo su talento y aconsejándole enfocarse en cada presentación para evitar errores fatales en la recta final que le pueden costar bastante caro.

Los jurados del programa, en este punto de la competencia, no tienen nada de compasión, ya que están esperando encontrar perfeccionismo y un nivel de concentración intenso para evitar dañar lo que puede ser su última presentación y dejar de luchar por 400 millones de pesos.

