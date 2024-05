Ornella Sierra se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’, a su salida habló sin tapujos de la actriz ibaguereña, quien llegó pisando fuerte y con una actitud resentida con los participante.

(Vea también: [Video] Beso de Miguel Bueno a Ornella en ‘La casa de los famosos’ derritió a más de uno)

“Me pueden hablar de una forma muy calmada y yo lo voy a entender, pero Nataly estaba dando pulla a todos, primero a mí, luego a Alfredo y después a Karen. Si uno no toma las riendas se carga y eso le pasó a ella”, dijo la eliminada de ‘La casa de los famosos’.

Después, contó: “Ella me dijo que no tenía ética profesional por dar mi opinión en un ‘reality’ y a mí no me pareció lo que dijo porque yo también soy creadora de contenido y cuando me contrataron fue por ‘influenciadora’, no por mi profesión”.